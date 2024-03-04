Финал четырех Кубка Украины по баскетболу: расписание и как купить билеты

Кубок Украины по баскетболу возвращается. После перерыва в два года Украина снова узнает обладателя трофея! Решающие противостояния состоятся в киевском ДС "Венето". 9 и 10 марта здесь пройдут матчи полуфиналов и финала!

Четыре лучших команды Кубка Украины – "Днепр", "Прометей", "Киев-Баскет" и "Старый Луцк" - сыграют в Киеве. Матчи пройдут с болельщиками, однако, ввиду норм безопасности, их количество в зале будет лимитированным. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о заранее приобретенном билете !

Купить билет на полуфинальные матчи 9 марта

​Купить билет на финальный матч 10 марта

Внимание! По одному билету вы можете посетить оба полуфинальных матча 9-го марта. На финальную игру 10 марта нужно приобрести новый билет.

Финал четырех Кубков Украины.

Киев, ДС "Венето" 9-10 марта

Суббота, 9 марта

14:00. "Киев-Баскет" – "Прометей"

17:00. "Старый Луцк" – "Днепр"

Воскресенье, 10 марта

17:00. Финал

Все матчи Финал четырех Кубка Украины будут показаны в эфире телеканала XSPORT и на Youtube ФБУ.

Продолжается аккредитация СМИ на Финал четырех Кубков Украины

В последний раз обладатель Кубка Украины был определен в сезоне 2020/21 – "Будивельник" в финальном матче во Дворце спорта победил "Черкаськи Мавпы". В сезоне 2021/22 соревнования Кубка Украины не были доиграны из-за начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

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