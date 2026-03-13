Финал четырех Кубка Украины по баскетболу: календарь матчей и расписание трансляций

Уже завтра, 14 марта, в Ивано-Франковске стартует Финал четырех Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд сезона 2025/26.

В субботу, 14 марта, состоятся полуфинальные матчи, а в воскресенье, 15 марта, пройдет финальный матч, который и определит обладателя кубкового трофея этого сезона.

Билеты уже ждут своих владельцев (детям до 8 лет, без использования места, вход бесплатный):

Единый билет на полуфиналы можно приобрести по ссылке

Билет на Финал можно приобрести по ссылке

Вашему вниманию расписание трансляций поединков, которые пройдут на Киевстар ТВ, а также на YouTube-канале ФБУ.

Суббота, 14 марта

13:00. "Днепр" – "Киев-Баскет" ("Киевстар ТВ")

16:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Запорожье" (YouTube ФБУ)

Воскресенье, 15 марта

15:00. Финал ("Киевстар ТВ" + YouTube ФБУ)

