ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото

Действующая победительница Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании, а также женского чемпионата мира в составе сборной Испании Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой 2024 года по версии FIFA The Best Awards. В октябре прошлого года Бонмати стала обладательницей "Золотого мяча"-2023.

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"Горжусь тем, что получила The Best Award второй раз подряд. Спасибо моим партнерам по команде, тренерскому штабу и всем, кто поддерживал меня в течение этого невероятного сезона. Это большая гордость снова получить это признание", – прокомментировала свой успех испанка.

Бонмати является не только многолетним лидером каталонской команды, выступая за нее с 2012 года, но и красавицей, о чем ей постоянно пишут фанаты в социальных сетях.

После победы на ЧМ-2023 она получила награду, как лучший игрок турнира, став первым испанским футболистом как среди мужчин, так и среди женщин, которая была награждена этим трофеем.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью испанской красавицы.

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