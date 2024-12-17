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ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
2,4 т.
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото

Действующая победительница Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании, а также женского чемпионата мира в составе сборной Испании Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой 2024 года по версии FIFA The Best Awards. В октябре прошлого года Бонмати стала обладательницей "Золотого мяча"-2023.

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"Горжусь тем, что получила The Best Award второй раз подряд. Спасибо моим партнерам по команде, тренерскому штабу и всем, кто поддерживал меня в течение этого невероятного сезона. Это большая гордость снова получить это признание", – прокомментировала свой успех испанка.

ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото

Бонмати является не только многолетним лидером каталонской команды, выступая за нее с 2012 года, но и красавицей, о чем ей постоянно пишут фанаты в социальных сетях.

ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото

После победы на ЧМ-2023 она получила награду, как лучший игрок турнира, став первым испанским футболистом как среди мужчин, так и среди женщин, которая была награждена этим трофеем.

ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью испанской красавицы.

ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото
ФИФА назвала красавицу из Испании лучшей футболисткой года. Фото

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