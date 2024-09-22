ФИДЕ отказалась возвращать Россию и Беларусь на международную арену

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оставила в силе ограничения для российских и белорусских шахматистов. Генассамблея ФИДЕ состоялась в воскресенье, 22 сентября, в Будапеште.

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Перед голосованием совет ФИДЕ рекомендовал генассамблее полностью не снимать ограничения с россиян и белорусов, а разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ограниченными возможностями из России и Беларуси участвовать в командных соревнованиях.

Голосование по вопросу снятия санкций с россиян проходило в открытом формате. Делегаты голосовали по трем пунктам: 1. Поддержать рекомендацию совета ФИДЕ. 2. Сохранить все санкции. 3. Снять все санкции.

За первый вариант проголосовали 66 делегатов, за второй – 41, за третий – 21, воздержались – 11. 60 делегатов не участвовало.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 сентября стало известно, что Апелляционная палата комиссии по этике ФИДЕ вернула России членство в организации

Представители страны-агрессорки были наказаны за включение в состав национальной ассоциации федераций с аннексированных регионов Украины.

Напомним, что начиная с марта 2022 года Совет Международной федерации шахмат отстранил команды России и Беларуси от участия в турнирах, которые проводятся под эгидой организации. Однако при этом россияне и белорусы имеют право выступать в личных соревнованиях под флагом ФИДЕ.

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