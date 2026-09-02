ФИБА изменила санкции для России

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отменила ограничения для российских и белорусских игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц. При этом национальные сборные и клубы из этих стран пока не получили допуска к международным соревнованиям.

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Решение Исполнительный комитет ФИБА принял 1 сентября. Новые правила вступили в силу немедленно и распространяются на классический баскетбол и баскетбол 3х3.

Теперь российские и белорусские игроки могут участвовать в турнирах ФИБА в индивидуальном порядке, а представители этих стран могут получать назначения в качестве тренеров, арбитров, комиссаров и других официальных лиц.

При этом вопрос допуска национальных команд и клубов остается нерешенным. ФИБА намерена обсудить их возможную реинтеграцию с Международным олимпийским комитетом, Ассоциацией летних олимпийских международных федераций и другими организациями.

Конкретные решения по возвращению команд планируется принять на заседании Центрального совета ФИБА в декабре 2026 года. Среди рассматриваемых вопросов будут антидопинговые требования, а также логистические и вопросы безопасности игроков.

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