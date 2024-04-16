ФБУ подготовила 10 индивидуальных наград по итогу сезона Суперлиги Favbet

Нынешний сезон Суперлиги Favbet подарил нам незабываемые эмоции, немало ярких матчей, индивидуальных перфомансов и ярких моментов. Впереди самое главное – финальные серии плейоф, которые начнутся в ближайшую пятницу 19 апреля.

ФБУ уже подготовила индивидуальные награды для лучших игроков сезона, которые будут вручены в последние матчи финальных серий.

В этом году сразу 9 лучших игроков и один тренер по итогам сезона Суперлиги Favbet получат индивидуальные награды.

Наиболее желанная награда для игроков - MVP Суперлиги Favbet, также будут отмечены лучшие игроки на своих позициях – лучший защитник, лучший форвард.

Лучший центровой сезона получит награду имени Александра Белостенного. Также традиционно именной наградой является награда имени Александра Сальникова – самому результативному игроку чемпионата.

За блестящую карьеру одессит Александр Белостенный был Олимпийским чемпионом (1988), чемпионом мира (1982) и чемпионом Европы (1979, 1981, 1985).

Александр Сальников дважды выигрывал бронзу Олимпийских игр (1976, 1980), в 1974-м Сальников стал чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы (1979, 1981). Был лучшим бомбардиром чемпионата СССР, установив в одном из матчей за киевский СКА рекорд результативности – 66 очков (тогда еще не было 3-очковых бросков).

Отдельно мы отметим лучшего легионера, лучшего молодого игрока, лучшего игрока защитного плана и наиболее прогрессирующего игрока сезона.

Награды получат не только игроки – также отдельным отличием будет награжден лучший тренер сезона Суперлиги Favbet.

Также будут определены две символические сборные сезона Суперлиги Favbet.

Напомним, в прошлом сезоне Суперлиги было 5 наград. MVP чемпионата стал тогда форвард Строителя Владимир Конев. Максим Закурдаев стал лучшим защитником сезона, Вадим Заплотинский – лучшим форвардом, Максим Сандул получил награду имени Александра Белостенного лучшему центровому, а Роман Морозов был награжден наградой имени Александра Сальникова.