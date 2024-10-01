ФБУ объявила сбор в помощь бойцу ВСУ и экс-игроку сборных Украины Андрею Шаламову

Федерация баскетбола призывает баскетбольное сообщество и просто любителей спорта присоединиться к сбору в помощь экс-игроку молодежных сборных Украины Андрею Шаламову, который с начала полномасштабной войны защищает Родину на фронте.

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Сейчас Андрей в артиллерийском дивизионе защищает одну из самых "горячих" позиций на востоке Украины. Расчет Андрея работает на направлении Часова Яра.

Федерация баскетбола Украины донатит на сбор около 30 тысяч гривен призового фонда с финального этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

Призываем поддержать важный сбор:

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Напомним, Андрей Шаламов является воспитанником черкасской школы баскетбола и ранее представлял Украину на чемпионатах Европы, в частности, играл в юношеской сборной U-18 в 2014 году, которая, имея в составе Святослава Михайлюка, Виталия Зотова, Сергея Павлова, завоевала "серебро" Дивизиона В и вышла в Дивизион А (в среднем Шаламов набирал 8.3 очка, 5.4 подбора за игру на турнире).

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