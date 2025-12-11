'Это только начало': Багатскис оценил победный старт сборной Украины в отборе к ЧМ-2027

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис в интервью пресс-службе Федерации баскетбола Украины подвел итоги первого окна квалификации чемпионата мира-2027, в рамках которого наша национальная команда победила команды Грузии и Дании.

Видео дня

Было ли у вас ощущение после матча в Тбилиси, что эта победа была особенной?

- Не хочу делить победы на важные или не важные — победа есть победа. Люди, которые понимают баскетбол, знают, что такое играть против Грузии у них дома при полном зале и бешеном давлении. Они очень хорошо укомплектованы и это команда, которая значительно лучше играет дома, чем на выезде.

Затем была уверенная и не менее важная победа над Данией...

- Да, как я и говорил после матча, в Тбилиси мы выполнили лишь первую часть работы, ведь впереди была игра против Дании. Очень трудно после таких матчей, после дороги и смены часовых поясов — времени на восстановление и подготовку было немного. Второй матч надо было начинать на волевых качествах каждого игрока и я рад за команду, за игроков, что они заставили преодолеть самих себя и сыграть в качественный баскетбол. У нас были подготовленные броски, правильные решения, за счет чего было значительно легче играть в защите.

У Дании вся пятерка играет в европейских чемпионатах, разыгрывающий много играет в немецком Ульме, четыре игрока выступают в Испании и имеют роли в своих командах. И то, что на игре было пять скаутов, которые приехали смотреть на трех проспектов датской сборной, это о чем-то говорит.

Две победы — это важно, но это лишь начало нашего пути. В то же время это показывает, что мы можем играть с любым соперником.

Насколько вы довольны вкладом, в частности ролевых игроков, в прошедших матчах?

- То что я могу в качестве претензий сказать какому-то из игроков во время или после матча — это остается между нами. Даже если кто-то из игроков когда-то провалил игру, я не буду этого говорить публично.

Я даже больше хотел бы сказать о микроклимате в команде. Игроки сами говорили, что они соскучились по сборной. Даже говорили, что соскучились по Санону — как-то тихо было в команде в этот раз. И эта атмосфера — это всегда половина победы. Если игроки не кайфуют от тренировок друг с другом, а потом от времени за пределами площадки, сыграть в лучший баскетбол невозможно.

И важно, что есть отдача: нет идеальных игроков и тренеров, хотя и надо стремиться к этому, у всех есть свои эмоции, свое понимание игры. Все игроки, которые сейчас были в сборной, они, кажется, продемонстрировали более качественный и зрелый баскетбол, чем в своих клубах. Без соответствующего микроклимата, понимания процесса и самопожертвования это было бы невозможно.

Много внимания уделяется Ковляру и очевидно он выдал сильные матчи за сборную. За счет чего от демонстрирует такую уверенную игру в нападении?

- Несмотря на его возраст, он уже зрелый игрок. Возможно это будет звучать нелогично, но в каком-то плане, кажется, сборной помогло то, что он имеет лимитированную роль в клубе. Да, он играет за большой клуб, у которого большие цели, но роль у него в "Будучности" пока немножко ограничена. Но даже если ты тренируешься с сильными партнерами, качество игры так или иначе накапливается.

Видно было, что он с удовольствием принял на себя эту лидерскую роль в сборной и он знает, что он делает. Да, он набрал свои очки, но броски, которые он брал — они обоснованы. И кроме того удачно заигрывал партнеров, что конечно очень важное качество для разыгрывающего. Но иногда он вынужден был пользоваться своим эго и набирать очки, ведь моментами не было того, кто мог это сделать кроме него. Он очень сильно помог команде.

Были ли попытки пригласить на это окно Максима Шульгу?

- Я разговаривал с его агентом и такой возможности на ноябрь не было. Но уже сейчас я буду общаться с ними на счет февраля — матчей против Испании. Максим очень хочет играть, но как часто игроки из НБА или G-Лиги приезжают сыграть за сборную в сезоне? Я не настолько наивен, но если будет хотя бы один процент возможности, что мы сможем пригласить Шульгу, мы будем работать над этим.

Есть ли шанс, что в будущих матчах мы можем увидеть игроков, которые по разным причинам не сыграли за сборную в последнем окне?

- Я уже говорил это раньше — в сборной должны играть лучшие игроки страны. И мы до сих пор рассчитываем на них. Я сам всегда говорю игрокам контролировать свои эмоции и сам это стараюсь делать. Мне жаль, что я не смог проконтролировать свои эмоции в августе во время пресс-конференции. Я извиняюсь лично за свои слова. Это были эмоции, которые вылились на фоне присутствующих в зале украинских военных, защищающих независимость Украины, рискуя своей жизнью. Хотел бы извиниться за это перед ребятами, которые восприняли это на свой счет. Сегодня, как никогда, нам нужно объединить усилия и исправить ошибки. Надеюсь меня услышат. А окончательное решение, относительно выступлений за национальную сборную уже каждый из игроков должен принять самостоятельно.

С какой психологией после этих двух побед мы должны подходить к матчам против Испании?

- Речь не только об Испании. Самое важное в профессиональном спорте не то, против кого, где ты играешь и в каком ты составе. Главное — это ментальность победителя. Мы не должны под кого-то подстраиваться, мы должны выходить и играть в свой баскетбол, ведь в профессиональном спорте очень важна — уважение к самим себе и команде. Надо играть физически и агрессивно, а игра покажет, кто сильнее. Если смотреть на названия, фамилии и титулы соперников перед матчем, ты уже проиграл. Мы должны построить ментальность команды, которая готова победить любого. На площадке все начинается с того, как ты думаешь.

Вы были в Кордове с командой, когда в феврале 2022 года началась большая война в Украине. Через четыре года после ее начала мы снова сыграем в Испании

- Вы не можете представить, как бы я хотел сыграть против них в Киеве или любом другом украинском городе. И рано или поздно это произойдет. Трудно уже говорить о каких-то эмоциях, есть злость, когда мы говорим об этом, но, как я уже говорил, я должен контролировать свои эмоции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!