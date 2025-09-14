'Это прорыв! Рывок! Скачок! Толчок! Ура!' Случившееся с Россией на чемпионате мира по легкой атлетике вызвал насмешки в сети

Во время официальной трансляции чемпионата мира по лёгкой атлетике в Токио в кадре неожиданно появился российский триколор. Бело-сине-красный значок на телеканале Eurosport показали при упоминании результата Данила Лысенко, который в нынешнем сезоне лидирует в мировом рейтинге в прыжках в высоту.

Пропагандисты подали случившееся, как грандиозный успех, однако самих россиян на турнире нет. С 2022 года легкоатлеты из РФ отстранены от соревнований под эгидой World Athletics.

В результате случайный кадр с триколором превратился для россиян не в предмет гордости, а в повод для саркастичных шуток и насмешек.

Пользователи высмеивали случившееся, представляя его как "историческое достижение". Один из комментаторов язвительно заметил: "Ну завтра надо выходной объявлять, чего уж там. Все на Никольскую!". Другой ехидно прокричал: "Гойда!". А фраза "Это прорыв! Рывок! Скачок! Толчок! Ура!" стала своеобразным мемом обсуждения.

Некоторые добавляли саркастические штрихи: "Украина то повыше будет, слава богу пропагандисты про лёгкую атлетику не в курсе", — написал один пользователь. Другой высмеял "очередную победу стратега бункерного", намекая на то, что россиянам остаётся радоваться лишь случайным показам флага.

На фоне этого ироничного праздника кто-то даже выдал саркастическую "сенсацию", а другой расписал, что с таким "достижением" можно идти на работу "с радостью в душе".

