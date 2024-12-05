'Это предательство!' В России закатили истерику из-за случившегося во время чемпионата мира по хоккею и чемпионата Европы по футболу

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал предательством то, что чемпионат мира по хоккею и Евро-2024 по футболу показывали в России. Российская Федерация после полномасштабного вторжения в Украины была отстранена от участия во всех соревнованиях под эгидой IIHF, ФИФА и УЕФА.

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"Разочаровало то, что мы показывали чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу, где не было наших спортсменов. Это предательство!" – истерично заявил ближайший друг Путина.

В комментариях российские болельщики высмеяли Фетисова, обвинив его в лицемерстве.

"Разочаровало что Славик свою квартирку на NY во всем известной башне Трампа оставил за собой и переписал на дочку, что там живёт. Это предательство!", "Ссцуко, предательство - это когда один великий хоккеист стал обыкновенным *андоном. Который думает, что никто большой хоккей и футбол не смотрит и не следит за этим", "Старый, ты с кукушкой дружишь? До такого даже в Советском Союзе не додумались при "железном занавесе" Покажите "Лебединое озеро" нам поскорей!" – пишут юзеры.

Пользователи напоминают, что Фетисов в свое время удрал в Штаты.

"А 15 лет проживания в США, недвижимость на территории этой страны и родственники его, там проживающие, его не смущают интересно, это к словам про предательство", – отмечают фанаты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Фетисов высказался о текущей ситуации с отстранением российских спортсменов от международных соревнований. Он отметил, что подход, основанный на просьбах и жалобах, не приведет к успеху.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) весной 2022 года отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок из-за полномасштабного вторжения в Украину. В феврале 2024 года организация продлила санкции на сезон-2024/2025.

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