'Это не сработало': Фьюри рассказали, чего ни в коему случае нельзя делать в бою с Усиком

Британец Дейв Аллен (21-5-2, 18 КО) назвал Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) единственным на сегодня боксером, который способен победить Александра Усика (21-0, 14 КО). Известный спарринг-партнер нашего чемпиона при этом отметил, что его соотечественник должен использовать против украинца его же сильные стороны.

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Об этом Аллен заявил в интервью YouTube-каналу BBTV Boxing, пишет портал Boxing Social. 31-летний уроженец Донкастера выразил уверенность в том, что Цыганскому королю, как называют Фьюри, не стоит пытаться действовать в силовой манере, поскольку в поединке против Усика это бесполезно.

"Я провел много раундов спаррингов с Усиком, пытаясь оказать на него давление, запугать его. Это не сработало. Он мастер в этом. Люди годами делали это с ним. Я думаю, Фьюри должен его заставлять действовать вхолостую. Много финтов, много движений, Тайсон должен противодействовать ему. Он не самый сильный физически. Он не самый сильный панчер. Он выигрывает бои своей головой. И я считаю, что Тайсон – единственный человек, способный победить Усика в его же игре", – сказал Аллен.

Напомним, противостояние украинца и британца намечено на 17 февраля в саудовском Эр-Рияде. Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Усика и Фьюри, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Сам Александр прервал молчание о будущем поединке, передав грозный привет сопернику. В то же время экс-чемпион мира Джонни Нельсон намекнул на то, что противостояние будет перенесено.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британец отметился новым дерзким обращением к украинцу.

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