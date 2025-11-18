'Это беспредел': чемпион ОИ из РФ заявил, что УЕФА из-за поступка украинцев должен выплатить России компенсацию

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выдвинул нелепое требование к Европейскому футбольному союзу (УЕФА) из-за матча сборных Украины и Исландии в отборочном турнире к чемпионату мира-2026. Депутат Государственной думы возмутился баннер фанатов "сине-желтых" с горящим Кремлем и выразил уверенность в том, что РФ должны выплатить финансовую компенсацию.

Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот от бессилия назвал беспределом появление такого полотна и добавил, что "исключений для Украины быть не должно".

"Это беспредел, на самом деле. Думаю, надо предъявлять финансовые претензии УЕФА за это. Чтобы понимали, что самый главный принцип, который есть в спорте – соответствие установленным правилам. Исключений для Украины быть не должно", – сказал Фетисов.

Накануне лицемерным высказыванием отметилась бывшая конькобежка Светлана Журова, которая обозвала украинцев варварами из-за баннера с Кремлем. Ранее российские болельщики впали в уныние после матча сборных Украины и Исландии, в котором наша команда одержала победу и вышла в плей-офф ЧМ-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, стали известны потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

