'Какое же отстойное воскресенье...' В Россию пришел траур после успеха Украины в отборе на ЧМ-2026

Российские болельщики с трудом сдержали эмоции после выхода сборной Украины в плей-офф чемпионата мира по футболу-2026. Фанаты из РФ признаются, что это печальное событие испортило им вечер выходного дня.

Успех нашей команды стал поводом для массовой истерии в комментариях.

"Какое же отстойное воскресенье…", — признался один из пользователей, выражая общее настроение многих. Другие болельщики делятся разными эмоциями: "У адептов соловьев лайф опять все плохо, воскресенье испорчено", "Крайне печальное событие мирового масштаба… У токсичных не должно быть права на успех".

Часть россиян попыталась отнестись к ситуации более объективно: "Ну чё, молодцы. По делу", "Рад за украинцев. Там же половина русских, волей судьбы родившихся на Украине. Зачем я буду болеть против них — Реброва, Трубина, Лунина… Это же всё русские парни". Однако большинство комментариев отражает разочарование: "Без обид, но таким сборным на ЧМ делать нечего… Турки с испанцами — избиение младенцев", "Очень надеюсь, что они не попадут на Чемпионат Мира. Просто если Украина попадет — начнется пиар этого режима".

Некоторые пользователи возмущались публикацией "подобных материалов" отечественными спортивными ресурсами. "Почему на российском сайте публикуются новости о спортивных достижениях прямого врага нашего государства?! Искренне жаль наших российских соотечественников, которые радуются за этих вот…", "А зачем вообще выделять новость жирным шрифтом, что какая-то Украина вышла в стыки?".

Как сообщал OBOZ.UA, решающий поединок заключительного тура отбора на чемпионат мира по футболу-2026 между Украиной и Исландией в Варшаве завершился со счетом 2:0. Решающими стали последние 10 минут игры, за которые "желто-синие" усилиями Зубкова и Гуцуляка забили два гола.

Уже известно где и когда состоится жеребьевка плей-офф, а также названы возможные соперники сборной Украины.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, что победа над Исландией стала результатом грамотной ротации состава и командной самоотдачи. По его словам, ключевым моментом стали своевременные замены, которые освежили игру команды в концовке.

