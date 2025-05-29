'Если головы не удалят, то игра будет запрещена'. В Афганистане ввели новое правила в настольном футболе

Талибы запретили настольный футбол в афганской провинции Дайкунди. Как сообщили местные источники изданию Afghanistan International, представители группировки считают, что миниатюрные фигурки игроков в этой игре напоминают идолов, а их наличие противоречит нормам ислама.

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Талибы обязали клубы, где играют в настольный футбол, удалить головы у всех фигурок игроков, чтобы игра могла продолжаться. В противном случае угрожают полным запретом.

Официального заявления от движения по поводу запрета не поступало.

Это не первое ограничение на спорт в Афганистане со стороны "Талибана". После 2021 года были отменены многочисленные культурные мероприятия, спортивные соревнования, а женщинам полностью запретили заниматься любыми видами спорта.

Ранее спортивное ведомство талибов распустило Шахматную федерацию страны, объявив шахматы харамом — запретным занятием.

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