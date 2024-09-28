Энтони Джошуа отстранен от бокса

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) не сможет проводить тренировки и поединки в ближайшие три недели. 34-летний уроженец Уотфорда был отстранен от бокса после боя с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Видео дня

Соответствующее решение вынес Британский совет по контролю за боксом, говорится на авторитетном портале BoxRec. Джошуа отстранен от занятий спортом до 19 октября, а его лицензия приостановлена. Причины такого шага организации неизвестны, однако очевидно, что они связаны с повреждениями, которые Энтони получил в поединке 22 сентября.

Стоит отметить, что в британские чиновники от бокса нередко так поступают после боев. Обычно для того, чтобы убедиться, что здоровью бойцов ничего не угрожает. После прохождения медицинского осмотра отстранение с атлетов снимают.

Подобное отстранение в свое время получил и бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) после боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) нанес сенсационное поражение бывшему обладателю титула Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Поединок за пояс, который ранее принадлежал Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

После боя бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) признался, что потерял 150 млн фунтов, которые он поставил на победу Энтони.

После боя Фьюри вместе с Усиком приняли участие в групповой фотосессии, которую организовал глава Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!