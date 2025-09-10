Эксперт обратил внимание на 'необъяснимое' в сборной Украины по футболу

Сборная Украины во втором туре отбора на чемпионат мира-2026 сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном в Баку и вновь оставила вопросы к качеству игры. Бывший форвард национальной команды Иван Гецко признался, что даже при возможной победе удовольствия от увиденного не испытал.

"К сожалению, приходится констатировать, что игры у подопечных Сергея Реброва не было — ни з топ-сборной Франции, ни з аутсайдером Азербайджаном. Что-то необъяснимое происходит внутри нашей команды. Вроде бы нет случайных людей: у многих миллионные контракты, жизнь удалась. Но когда речь заходит о спортивной чести Украины — одно разочарование", — заявил Гецко в интервью Sport.ua .

По его словам, поражение от французов игроки восприняли спокойно, понимая класс соперника, однако у Баку украинцы считались фаворитами лишь "на бумаге". Даже выйдя вперед сразу после перерыва, команда не добавила в интенсивности, позволив хозяевам восстановить баланс. Эксперт отметил, что пропущенный с пенальти мяч можно назвать несчастным случаем, но факт отсутствия решающих "козырей" остается очевидным.

Гецко также подчеркнул, что замены не усилили игру, поэтому хозяева заслуженно получили очко за старательность. Говоря о перспективах, он признал положение Украины критическим: "Надежда умирает последней, но чтобы продолжить борьбу, в октябре нужно обыгрывать Исландию в гостях. Если честно, с такой игрой в это слабо верится".

Как сообщал OBOZ.UA, после финального свистка фанаты на трибунах в Баку устроили эмоциональный разговор с игроками национальной команды. При этом Ребров призвал болельщиков поддержать команду.

После этой игры ни один футболист сборной Украины не пришел на флеш-интервью, отказавшись давать интервью медиа-сервису MEGOGO, который является официальным транслятором поединка

Единственным из игроков, кто в итоге дал хоть какое-то интервью журналистам стал именно Матвиенко.

Свой следующий матч "желто-синие" проведут 10 октября: на стадионе "Лаугардалсвёллур" в Рейкьявике против сборной Исландии.

Напомним, что в первой игре подопечные Реброва уступили Франции 0:2. В турнирной таблице наша команда с одним очком делит третье место с Азербайджаном.

