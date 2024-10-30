Экс-футболиста сборной Украины выгнали с матча за то, что тот слишком долго вводил аут. Видео

Центральный защитник "Оболони" Павел Лукьянчук заработал нелепое удаление в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Вереса". 28-летний экс-футболист молодежной сборной Украины получил вторую желтую карточку за задержку времени.

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На 65-й минуте при счете 1:1 Павел очень долго вводил мяч из аута. Футболист никак не мог решится, кому из партнеров кинуть мяч. Через полминуты нервы у главного арбитра Александра Соловьяна не выдержали и он показал Лукьянчиук желтую карточку, которая стала для него второй в поединке.

Отметим, что Лукьянчук раньше выступал за "Верес", сыграв 7 матчей за ривнеский клуб.

Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1 в пользу "Вереса", который прошел в четвертьфинал.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее путевку в следующую стадию Кубка Украины завоевало и киевское "Динамо", в дополнительное время обыграв "Ворсклу".

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