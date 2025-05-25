Экс-футболист сборной Украины запутался в своих ногах и не забил с метра в пустые ворота. Видео

Нападающий киевского "Динамо" Артем Слесар, выступающий на правах аренды за луганскую "Зарю", отметился эффектным фейлом в матче 30-го тура УПЛ. В игре против львовских "Карпат" 20-летний экс-футболист молодежной сборной Украины не смог забить гол с близкого расстояния.

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Эпизод случился на 56-й минуте при счете 1:1. Артем выбегал в контратаку и смог обыграть голкипера хозяев, но непреодолимой преградой для игрока стали его ноги, в которых он буквально запутался. Уже находясь перед пустыми воротами Артем потерял мяч, после чего защитники львовского клуба окончательно ликвидировали угрозу.

Такой провал в атаке со стороны Слесаря не сломил форварда. На 73-й минуте ему все же удалось отметиться точным "выстрелом", установив окончательный счет 3:1.

Для справки: Артем Слесар с 2015 года начал заниматься футболом в южненском "Портовике", а с 2016 по 2021 год тренировался в академии "Динамо". В 2021 году начал играть в юношеском чемпионате Украины, а также дебютировал в Юношеской лиге УЕФА.

Летом 2023 года ушёл в аренду в "Зарю", где весной 2024 года дебютировал во взрослом футболе. В сезоне 2023/24 провёл 4 матча в УПЛ, а аренда была продлена до лета 2025 года.

На международном уровне выступал за сборную Украины U-15, с которой выиграл турнир развития УЕФА в 2019 году. За "Динамо" дважды становился серебряным призёром юношеского чемпионата Украины (U-19).

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