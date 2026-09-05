Экс-чемпион мира, совершивший историческую сенсацию с Джошуа, был избит польским гигантом. Видео

Энди Руис-младший потерпел поражение от польского супертяжеловеса Дамиана Кныбы в главном бою вечера в американском Ньюарке. Поединок на Prudential Center продлился все 12 раундов, а судьи единогласно отдали победу Кныбе со счетом 117–110, 114–113 и 114–113.

Видео дня

Руис в начале боя действовал пассивно и практически не пытался сокращать дистанцию. Американец мексиканского происхождения преимущественно использовал джеб по корпусу, тогда как Кныба держал соперника на дальней дистанции, много двигался и регулярно связывал его в клинчах.

В седьмом раунде 30-летний поляк, которого называют гигантом из-за его внушительных габаритов (рост 201 см и размах рук 218 см) отправил 188-сантиметрового Руиса в нокдаун. Рефери сначала был готов остановить поединок, однако позволил экс-чемпиону продолжить бой.

После этого Руис провел один из лучших отрезков встречи и активнее работал в восьмом раунде. Кныба при этом стал осторожнее и больше использовал движение. В десятом раунде поляк вновь контролировал дистанцию и не позволил сопернику развить успех.

В заключительной трехминутке Руис начал активнее, но Кныба снова включил работу ногами и сохранил преимущество до финального гонга.

Для Руиса это первое поражение от Кныбы. Его профессиональный рекорд теперь составляет 35 побед, три поражения и одна ничья. Кныба одержал 18-ю победу в профессиональной карьере при одном поражении. На его счету 11 побед нокаутом.

Руис получил мировую известность в 2019 году после сенсационной победы над Энтони Джошуа. 1 июня того года он победил британца техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титулы WBA, IBF и WBO в тяжелом весе. В мире бокса этот успех американца окрестили самым грандиозным апсетом в истории бокса.

В третьем раунде первого боя Джошуа отправил Руиса в нокдаун, однако мексиканец поднялся и дважды отправил британского чемпиона на настил. В седьмом раунде Руис еще дважды отправил Джошуа в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

В декабре 2019 года Джошуа взял реванш, победив Руиса единогласным решением судей. Британец вернул себе чемпионские титулы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!