Экс-чемпион мира победил нокаутом на 1-й минуте боя. Видео

Бывший чемпион мира и обязательный претендент в тяжелом весе (до 90,7 кг) Юниэль Дортикос (27-2, 25 КО) добыл скоростную победу над мексиканцем Аланом Кампой (19-10, 13 КО). Бой на ринге отеля Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (США) завершился досрочно.

Поединок стартовал с неспешной разведки со стороны бойцов. 38-летний Дортикос заметно превосходил соперника в габаритах, чем удачно пользовался с первых секунд поединка. Уже под конец первой минуты комбинация кубинца стала для его оппонента фатальной.

Мексиканский боксер упал на ринг и так и не смог подняться. Судья зафиксировал победу Дортикоса техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте этого года небитый украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава (6-0, 6 КО) добыл шестую досрочную победу в шести боях. В главном событии шоу на ринге LumColor "Phoenix Center" в Онтарио (США) 30-летний уроженец Зугдиди, не оставил шансов местному джорнимену Антонио Брауну (8-5, 8 КО).

Поединок не смог порадовать зрителей излишней зрелищностью. Браун так боялся украинца, что упал еще до первых серьезных ударов на 1-й минуте боя.

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