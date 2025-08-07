Экс-чемпион мира назвал 'настоящую трагедию' в карьере Усика

Бывший британский боксер Ричи Вудхолл назвал настоящей трагедией для Александра Усика (24-0, 15 КО) то, что он не провел ни одного чемпионского боя в Украине. Бронзовый призер Олимпиады-88 признался, что хотел бы увидеть, как наш соотечественник проводит заключительный поединок в карьере перед родной публикой.

Такое мнение Вудхолл выразил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. По словам бывшего чемпиона мира во втором среднем весе, самым опасным соперником для Усика на сегодняшний день является Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО), так как он оказал самое достойное сопротивление украинцу.

"Если и есть боксер, который может победить Александра Усика, то это Тайсон Фьюри. Думаю, ему ужасно не повезло в двух боях с ним. Но знаете. Для Усика провести 13 боев за титул чемпиона мира и ни одного из них в Украине – это настоящая трагедия. Я знаю, что там происходит, но я надеюсь, что эта мечта Усика будет реализована. Было бы здорово, если бы последний бой Усика в карьере прошел в Украине перед его соотечественниками", – сказал Вудхолл.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру Усик провел в Украине восемь поединков. Последний состоялся в сентябре 2016 года, когда Александр в столичном Дворце спорта побил кубинца Педро Родригеса и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе.

Уже в следующем бою наш соотечественник в польском Гданське побьет Кшиштофа Гловацьки и впервые в карьере станет полноценным чемпионом WBO.

Напомним, Фьюри, который недавно вызвал Усика на третий бой, резко передумал возобновлять карьеру. Украинец дважды побил британца в 2024-м – в мае раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

