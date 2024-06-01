Экс-чемпион мира, боксировавший в Украине, вышел из тюрьмы и победил нокаутом в 1-м раунде. Видео

Бывший временный чемпион WBO в среднем весе Автандил Хурцидзе (33-2-2, 22 KO) по прозвищу Мини Майк Тайсон эффектно вернулся в профессиональный бокс. 45-летний грузин победил аргентинского джорнимена Виктора Уго Экснере (11-16-2, 5 КО).

6-раундовый поединок на ринге Melrose Ballroom в Нью-Йорке (США) завершился досрочно. Уже в первом раунде Хурцидзе удался мощный апперкот, который потряс соперника. Грузинский боец добавил несколько левых боковых вынудив рефери остановить встречу.

Для Хурцидзе это стало первым поединком с 2017 года, когда он за пять раундов побил младшего на 10 лет британца Томми Лэнгфорда, завоевав временный чемпионский пояс.

Расцвет карьеры Хурцидзе пришелся на середину нулевых, когда он боксировал в Украине под эгидой промоушена Elite boxing promotions.

В 2018-м боксер получил 10 лет тюрьмы в США. Суд признал связь Хурцидзе с криминальным авторитетом Ражденом Шулаем. Автандил был ответственным за силовые методы решения проблем банды и дважды попал на видео, когда избивал жертву.

Из отведенного грузинскому бойцу срока, он отсидел два года. В апреле 2021-го Автандил подал апелляцию на приговор, которая была удовлетворена.

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