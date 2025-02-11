Джиму исключили из состава сборной Украины на эстафету чемпионата мира по биатлону: названа причина

Олимпийская чемпионка Юлия Джима пропустит смешанную эстафету на чемпионате мира из-за болезни, которую перенесла перед его началом, сообщил тренер женской сборной Украины Николай Зоц в интервью "Суспільне Спорт" из Ленцерхайде. Первая гонка мундиаля запланирована на 12 февраля.

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По словам Зоца, спортсменка заболела на сборе в Антхольце и три дня провела с температурой 38 градусов. К моменту эстафеты она еще не успела полностью восстановиться, поэтому ее кандидатура была исключена из вариантов состава сборной Украины.

Тренерский штаб отметил, что Джима может выйти на старт женского спринта, который состоится в пятницу, 14 февраля.

Вместо 34-летней киевлянки, гонку начнет Ирина Петренко. Следующей выйдет Кристина Дмитренко, а Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный будут бежать в мужской части эстафеты. Старт запланирован на среду, 12 февраля, в 15:30 по киевскому времени.

Для Дмитрия Пидручного это уже девятая смешанная эстафета на чемпионатах мира. С ним в составе команда дважды останавливалась на четвертом месте, не дотянув до медалей.

Кристина Дмитренко впервые побежит в этой дисциплине на уровне мирового первенства, хотя уже имеет опыт участия в Кубке мира, где ее лучший результат – шестое место в Контиолахти.

Антон Дудченко выступит во второй раз, в 2023 году он уже бежал заключительный этап этой гонки.

Действующими чемпионами мира в смешанной эстафете является сборная Франции. В 2024 году она выиграла с преимуществом в 45 секунд над Норвегией.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Джима не приняла участие в женской гонке преследования на 4-м этапе Кубка мира, который проходил в Обергофе. В стартовом протоколе рядом с ее фамилией стояла пометка DNS (Не стартует).

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