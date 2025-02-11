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Джиму исключили из состава сборной Украины на эстафету чемпионата мира по биатлону: названа причина

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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Джиму исключили из состава сборной Украины на эстафету чемпионата мира по биатлону: названа причина

Олимпийская чемпионка Юлия Джима пропустит смешанную эстафету на чемпионате мира из-за болезни, которую перенесла перед его началом, сообщил тренер женской сборной Украины Николай Зоц в интервью "Суспільне Спорт" из Ленцерхайде. Первая гонка мундиаля запланирована на 12 февраля.

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По словам Зоца, спортсменка заболела на сборе в Антхольце и три дня провела с температурой 38 градусов. К моменту эстафеты она еще не успела полностью восстановиться, поэтому ее кандидатура была исключена из вариантов состава сборной Украины.

Джиму исключили из состава сборной Украины на эстафету чемпионата мира по биатлону: названа причина

Тренерский штаб отметил, что Джима может выйти на старт женского спринта, который состоится в пятницу, 14 февраля.

Вместо 34-летней киевлянки, гонку начнет Ирина Петренко. Следующей выйдет Кристина Дмитренко, а Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный будут бежать в мужской части эстафеты. Старт запланирован на среду, 12 февраля, в 15:30 по киевскому времени.

Джиму исключили из состава сборной Украины на эстафету чемпионата мира по биатлону: названа причина

Для Дмитрия Пидручного это уже девятая смешанная эстафета на чемпионатах мира. С ним в составе команда дважды останавливалась на четвертом месте, не дотянув до медалей.

Кристина Дмитренко впервые побежит в этой дисциплине на уровне мирового первенства, хотя уже имеет опыт участия в Кубке мира, где ее лучший результат – шестое место в Контиолахти.

Джиму исключили из состава сборной Украины на эстафету чемпионата мира по биатлону: названа причина

Антон Дудченко выступит во второй раз, в 2023 году он уже бежал заключительный этап этой гонки.

Джиму исключили из состава сборной Украины на эстафету чемпионата мира по биатлону: названа причина

Действующими чемпионами мира в смешанной эстафете является сборная Франции. В 2024 году она выиграла с преимуществом в 45 секунд над Норвегией.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Джима не приняла участие в женской гонке преследования на 4-м этапе Кубка мира, который проходил в Обергофе. В стартовом протоколе рядом с ее фамилией стояла пометка DNS (Не стартует).

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