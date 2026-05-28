Двукратный чемпион Украины. 'Динамо' Киев официально получило нового тренера, который будет помогать Костюку

Двукратный чемпион Украины Анатолий Безсмертный вошел в тренерский штаб киевского "Динамо". Бывший защитник будет помогать Александру Костюку в структуре "бело-синих".

Безсмертный является воспитанником "Динамо", за первую команду которого выступал с 1992 по 1994 год. За это время он дважды выиграл чемпионат Украины и стал обладателем Кубка страны. Также защитник провел четыре матча в Кубке европейских чемпионов, трижды сыграв против "Барселоны".

Профессиональную карьеру футболист начал в симферопольской "Таврии". Позже выступал за "Галичину", "Приладист", российские клубы "Динамо-Газовик", "Ростсельмаш", "Черноморец" Новороссийск, "Динамо" Ставрополь и "Салют-Энергию", а завершил карьеру в черкасском "Днепре", где одновременно работал играющим тренером.

После завершения выступлений Безсмертный сосредоточился на тренерской работе. Он возглавлял "Днепр" Черкассы, "Полтаву", ПФК "Сумы", "Полесье", ПФК "Львов", "Викторию" и "Альянс". Также специалист работал ассистентом в нескольких украинских клубах.

В "Полтаве" тренер вывел команду в Первую лигу Украины, а с ПФК "Львов" сумел сохранить место клуба в УПЛ по итогам сезона-2020/21.

