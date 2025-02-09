Двойной нокаут. Во время чемпионского боя в боксе произошла 'уникальная ситуация'. Видео

В сети набирает популярность момент из поединка между чемпионом Британии и Британского Содружества в суперлёгком весе Джеком Рафферти (25-0, 16 KO) и Рисом Макмилланом (17-2, 2 КО). Фаворит победил нокаутом в 7-м раунде, сохранив за собой все титулы.

Видео дня

Рафферти просто избивал своего соперника и тренерский штаб решил досрочно остановить поединок. Чтобы рефери точно увидел выброшенное полотенце, секундант сильно кинул белую тряпку точно в голову судье.

"Нокаутированный" судья несколько мгновений приходил в себя. После этого болельщики стали шутить, что в бою состоялось "уникальная ситуация с двумя нокаутами", а видео стало вирусным в интернете.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!