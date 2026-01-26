Два принципиальных противостояния с Испанией. Украина узнала, где сыграет матчи отбора на ЧМ-2027 по баскетболу

Уже в феврале баскетбольная сборная Украины в квалификации на чемпионат мира 2027 дважды встретится с одной из сильнейших сборных мира – Испанией. Мы начали отбор победами и хотим получить их и здесь, ведь на кону гарантированная путевка в следующий этап и шанс на только второй в истории ЧМ. Все главные детали перед матчами рассказывает OBOZ.UA.

Украина прекрасно проводит отбор

Второе место группы с двумя победами – максимум в группе с таким сильным фаворитом. Желто-синие добыли сложнейший триумф над Грузией на ее поле 79:92, когда, проиграв первую четверть, смогли взять еще три подряд. А потом была волевая игра с Данией, у которой вся пятерка представляет топ-чемпионаты под прицелом скаутов сильнейших команд Европы. И несмотря на две проигранные четверти, нам хватило разницы с третьей (27:10), чтобы в целом взять еще два очка 88:71. Четыре из четырех – максимум и лидерство с Испанией, по разнице очков из корзины они немного впереди.

Вообще отбор на турнир 2027-го года чрезвычайно растянут; он стартовал почти сразу, когда завершился предыдущий – аж в феврале 2024-го. Сначала между собой сражались слабые евросборные, Украина присоединилась во второй пре-квалификации и прошла ее с одним поражением. На сегодня имеем 5 подряд побед и продолжим путь двойной Испанией.

Рига – Овьедо за 70 часов

Вчера ФБУ сообщила, что мужская сборная Украины сыграет третий матч первой квалификации против Испании в Латвии. Для нас подготовят арену "Рига" в столице. Игра запланирована на 27-е февраля, начало в 15:00 по Киеву. Такое раннее начало пришлось поставить из-за двух игр на одной площадке: в этот же день вечером в Риге пройдет игра Латвия — Польша. Поэтому тренерский штаб Багатскиса принял решение не усложнять подготовку украинской команды, а вместо почти ночного слота выбрали дневной:

У нас было два варианта: либо сыграть против Испании днем, либо поздно вечером — после игры латвийской сборной. Латвия хочет сыграть в удобное для себя время, мы играем в одном зале, играем не в Украине, поэтому вынуждены подстраиваться под внешние факторы - Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины по баскетболу

Есть и еще одна причина: второй матч зимнего окна играем в Испании, в городе Овьедо, что в 4 часах езды на самолете. Он пройдет в 21:30 второго марта, украинцы не будут иметь достаточно времени на отдых, ведь надо сразу собираться в дальний путь. Плюс в том, что испанцы тоже летят в этом направлении столько же часов, поэтому определенным образом мы в похожих условиях. Тренеры сразу после оглашения встречи в Риге отметили, что здесь очень нужен результат, поэтому игру поставили как можно раньше. Хотя для нас это даже плюс, ведь часовой пояс с Латвией общий, а вот для красных это будет довольно ранний подъем.

В рейтинге украинцы должны подниматься

После двух побед Украина получила немного очков для списка ФИБА, за счет чего поднялась на одну строчку. Теперь мы 21 в Европе и 40 в мире. Испания в последнем рейтинге как была четвертой на континенте, так и осталась (7 в мире). Еще двое участников нашей группы – Грузия (14/20) и Дания (29/59). Лидерами мирового рейтинга остаются США, Германия, Сербия, Франция и Канада. В Европе к вышеупомянутым странам присоединяются Испания, Литва, Турция и Латвия.

Перед началом отбора на ЧМ мы обвалились: были 17 и оказались на 22 месте. Это долговременные последствия ужасного выступления на отборе к Евробаскету. Просто сейчас Украина должна спасать положение и подниматься выше, несмотря на все проблемы с составом. Перед первым окном стартовой квалификации на турнир одной из главных потерь были центровые Скапинцев и Лэнь, которые банально проигнорировали вызов в сборную. Новая заявка будет объявлена через несколько недель:

В сборной должны играть лучшие игроки страны. И мы до сих пор рассчитываем на них ... Сегодня, как никогда, нам нужно объединить усилия и исправить ошибки. Надеюсь меня услышат. А окончательное решение, относительно выступлений за Национальную сборную уже каждый из игроков должен принять самостоятельно - Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины по баскетболу

Две игры подряд против испанцев – не прихоти турнира

Двойная Испания – это классическая история квартетов, когда одна из команд получает одного и того же соперника дважды подряд. Такое мы часто видели, например, на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов. Похожая принципиальная ситуация будет в группе С, где за первую строчку соревнуются Турция и Сербия. Или в квартете Е, в соперничестве Хорватии и Германии.

Выигрывать нам надо без вопросов, система начисления очков все усложняет. Дания и Грузия проиграли обе игры, но все равно получили по баллу за каждое поражение, поэтому они критически близко. А в очных играх февраля эти сборные могут подхватить бонусные 2 очка за победы. Если Украина уступит хотя бы один раз Испании, это уплотнит положение в группе. Мы уже видели такое на отборе к Евробаскету и повторения не хочется.

Оценить желто-красных как соперника сможем ближе к самим играм, когда станет известна заявка. Но надо держать в голове, что наша единственная победа над ними была именно в квалификации на ЧМ, 2018-го года. Почему бы не повторить? По правилам группы, во второй этап отбора выходят по три команды и образуют новую группу с победителями квартета В. Это могут быть Черногория, Греция, Португалия или Румыния. Затем правила выхода такие же – 3 лучшие сборные отправляются на Чемпионат мира в Катар.

Что дальше?

После Испании, нашу команду ждет еще 2 ответных матча, против Дании и Грузии. Решающие игры текущего квартета запланированы на июль 2026-го. Но прямо сейчас все силы Украины должны быть направлены на качественную подготовку к двум сложнейшим и напрямую решающим играм квалификации к ЧМ-27.