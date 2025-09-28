Два гола за три минуты! Украина с победы стартовала на чемпионате мира по футболу U-20. Видео

Молодежная сборная Украины по футболу с победы стартовала на чемпионате мира U-20 в Чили. Поединок первого тура с Южной Кореей на стадионе "Элиас Фигероа Брандер" в Вальпараисо завершился со счетом 2:1. Команда Дмитрия Михайленко оформила два быстрых гола в первом тайме, а во второй половине удержала результат.

На 13-й минуте счет открыл Геннадий Синчук точным ударом из-за пределов штрафной, а спустя три минуты Кирилл Пищур удвоил преимущество после подачи с фланга.

Южнокорейцы ответили лишь в концовке: на 80-й минуте Мьон-Джун сократил отставание, замкнув подачу с углового. В оставшееся время хозяева поля активно атаковали, но украинский голкипер Владислав Крапивцов несколько раз выручил команду.

Следующий матч "сине-желтые" проведут 30 сентября против Панамы.

ЧС-2025 (U-20), группа B

Южная Корея — Украина — 1:2 (0:2)

Голы: Мьон-Джун (80) — Синчук (13), Пищур (16).

Украина U-20: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко (к), Киричок, Вернаттус (Катрич, 72), Синчук, Будко (Ващенко, 83), Кревсун, Шах (Деркач, 72), Караман (Кисіль, 90+1), Пищур (Пономаренко, 90+1).

Тренер: Дмитрий Михайленко.

Чтобы попасть в плей-офф чемпионата мира, украинской сборной нужно завершить групповой этап среди первых двух команд в своей группе. Альтернативный вариант — занять третье место, но тогда следует войти в число четырех лучших сборных среди всех третьих позиций.

Напомним, что 15 июня 2019 года Молодежная сборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20. Финальный матч именно против Южной Кореи на стадионе "Видзев" в польском Лодзе завершился со счетом 3:1.

