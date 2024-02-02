Владелец баскетбольного клуба "Прометей" Владимир Дубинский взял под свою опеку черновицкий футбольный клуб "Буковина", выступающий в Первой лиге (втором по силе дивизионе Украины).

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Днями у Чернівцях відбулась пресконференція, на якій сторони оголосили про початок співпраці, а Володимир Дубінський розповів про амбіційні плани на команду.

Перед командою будуть ставитись завдання виходу до Прем’єр-ліги через 1,5 роки, а на цей сезон потрібно зберегти місце в Першій лізі. Для вирішення цих завдань новий спонсор команди вже підсилив штат (запросили масажистів, лікарів, аналітиків, спортдиректорів), збільшивши його з 3 до 11 чоловік. А ще Дубінський висказав готовність вкладати у розвиток футбольної інфраструктури в Чернівцях.

Відповідаючи на питання про фінансування футбольного клубу, Дубінський зауважив, що наразі в Першій лізі витрачені суми незначні, але після виходу в Прем’єр-лігу і при встановленні задачі боротись за медалі, потрібно буде багато витрачати. Але тут же він висказав, що готовий до цього.

Вболівальники зустріли неоднозначно цю новини через призму війни.

Футбол, як найпопулярніший в Україні вид спорту, завжди був в пріоритеті олігархів чи великих бізнесменів в Україні. Тепер і Дубінський долучається до їх числа.

Та чи вистачить Володимира Дубінського на всі його спортивні проекти, адже в нього є два баскетбольних Прометея, які функціонують окремо один від одного (один в Ризі, інший в Україні), є волейбольні клуби "Прометей" – жіночий та чоловічий, а якщо бути точним абсолютно уся чоловіча та жіноча професійні ліги знаходяться під опікою Дубінського.

В інтерв’ю "ПРОФУТБОЛ Digital" Дубінський порівняв свої клуби з дітьми:

"Я дуже хочу, щоб ви для себе зрозуміли й донесли, що "Прометей" не має ніякого відношення до "Буковини". Це дві різні дитини. Одна дитина – це волейбол, баскетбол, і зовсім інша дитина – це футбол.

Персонально я не хочу, щоб це була історія "Прометея". До цього буде мати відношення Володимир Дубинський, його бізнес, його гроші і партнери, які дали згоду увійти нам у цей проект".

І наразі головне питання – чи зможе Володимир Дубінський однаково "любити цих дітей".

Волейбольний "Прометей" з’явився раніше баскетбольного і саме волейболу Дубінський зараз приділяє більше уваги, адже є президентом професіональної ліги волейболу України і віце-президентом Федерації волейболу України.

Як пише Sport.ua, після початку повномасштабної війни Дубинський осів у Чернівцях. Тут він облаштував волейбольний зал, лише тут з 2022 року проводиться чемпіонат України, тут базуються національні збірні і найбільші клуби країни. Фактично Чернівці стали серцем волейболу країни. Тому без уваги Дубінського волейбол наразі точно не залишиться.

З баскетболом складніше, адже основний клуб "Прометей" базується в Ризі, легіонери в Україну їхати не збираються, а сам Дубінський до них виїхати не може. Амбітні плани грати в Євролізі в найближчому майбутньому нереальні, адже Євролізі потрібні клуби не лише з великим бюджетом, а й з ареною, інфраструктурою, вболівальниками… на сьогодні "Прометей" цього дати не може. Що "Прометей"? Тут навіть проекти в Лондоні і Парижі чекають своєї черги, а клуб з країни, де йде війна, Євролізі не треба.

Ось ми і бачимо, що інтерес Дубінського до баскетбольного "Прометея" трішки згасає. На його сторінці в Facebook раніше стабільно були баскетбольні новини про клуб, але з грудня там вже нема новин про виступ команди у Вищій лізі України, з жовтня Дубінський перестав писати про гру команди в Латвійсько-естонській лізі і лише виступ у Єврокубку привертає увагу власника команди.

А пам’ятаєте, колись була жіноча команда "Прометея", а зараз від неї залишилась лише згадка… Є думка, що для української команди зі Слобожанського майбутні матчі в Кубку України будуть не лише боротьбою за трофей, можливістю показати себе на фоні клубів Суперліги, але й боротьбою за увагу власника команди…