Международная федерация бокса (World Boxing) официально сняла все ограничения с белорусских спортсменов и разрешила им выступать под государственным флагом и гимном. При этом российские боксеры сохранили нейтральный статус и по-прежнему не могут использовать национальную символику на турнирах организации.

Исполком World Boxing утвердил решение 12 мая. Федерация сообщила, что политика индивидуальных нейтральных атлеток больше не будет применяться к Беларуси. Это касается не только спортсменов, но также тренеров, персонала и официальных представителей делегации.

После решения белорусские участники получили право выступать на соревнованиях World Boxing, European Boxing и турнирах национальных федераций на тех же условиях, что и остальные страны-члены организации. Ограничения были сняты немедленно.

Для России правила не изменились. Российские боксеры могут участвовать в соревнованиях только в статусе нейтральных атлетов без флага и гимна. Кроме того, для допуска сохраняется процедура дополнительной проверки.

Еще в конце апреля 2026 года World Boxing допустила Россию и Беларусь исключительно в нейтральном статусе. Новое решение разделило подход к двум странам после рекомендаций Международного олимпийского комитета от 7 мая, когда МОК призвал снять ограничения с Беларуси, но оставить их для РФ.

World Boxing считается одной из наиболее близких к Украине международных боксерских структур. Федерация бокса Украины присоединилась к организации в 2025 году после выхода из IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Ранее в IBA также наплевали на решение CAS о запрете на проведение выборов президента и переизбрали Кремлева. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину. IBA запретила юниорской сборной нашей страны выступать под национальным флагом на чемпионате Европы. В ответ наша команда объявила бойкот и снялась с соревнований.

Создание World Boxing публично поддерживали Владимир Кличко и Александр Усик. Организацию возглавляет бывший чемпион мира Геннадий Головкин. World Boxing была создана как альтернатива IBA для сохранения бокса в олимпийской программе.

