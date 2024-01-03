'Должен легко победить': экс-чемпион мира дал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри

Экс-чемпион мира в двух весовых категории Тимоти Брэдли считает, что Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) легко победит Александра Усика (21-0, 14 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. По словам американца, у Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, есть большое преимущество в габаритах.

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Такое мнение Брэдли выразил в интервью ProBox TV, пишет портал Boxing News 24. Он отметил, что Фьюри будет предельно мотивирован в поединке против Усика, так как он "прижат к стенке" после своего невыразительного боя с Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО), в котором он побывал в нокдауне.

"Фьюри должен легко победить. Для него этот бой не должен стать трудным. Тайсон крупнее, длиннее, он может боксировать на дистанции, он может оказывать давление, он может наносить урон в ближнем бою, тогда как Усик, как мне кажется, слаб в этом компоненте. Итак, я думаю, что Фьюри должен быть в состоянии сделать много вещей против Усика, но именно поэтому мы проводим бои. Посмотрим. Тайсон сейчас прижат к стене, люди в нем сомневаются", – сказал Брэдли.

Напомним, противостояние украинца и британца намечено на 17 февраля в саудовском Эр-Рияде. Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Усика и Фьюри, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Сам Александр прервал молчание о будущем поединке, передав грозный привет сопернику. В то же время экс-чемпион мира Джонни Нельсон намекнул на то, что противостояние будет перенесено.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британец отметился новым дерзким обращением к украинцу.

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