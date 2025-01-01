'Добился прогресса': китайский боксер-гигант дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) не имеет никаких сомнений в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) и во второй раз победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Британец надеется получить реванш с украинцем, одако ему еще необходимо пройти новозеландца Джозефа Паркера (35-3, 23 КО) в бою 22 февраля.

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В интервью порталу secondsout.com Чжилей высоко оценил прогресс Дюбуа с момента поражения Усику в первом поединке, который состоялся в августа-2023. Однако, по словам китайского гиганта, у более менее опытного лондонца просто нет шансов реваншироваться против украинского суперчемпиона.

"Я думаю, что последние год или два были очень плодотворными для Дюбуа. Он добился большого прогресса, но я не думаю, что он сможет драться с Усиком очень эффективно. Реванш пройдет так же, как и первый бой", – сказал временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Напомним, что Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. После реванша украинца с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) боксер из Лондона выскочил в ринг и потребовал от Александра реванша.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз поединка украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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