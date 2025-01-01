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"Добился прогресса": китайский боксер-гигант дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Добился прогресса': китайский боксер-гигант дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) не имеет никаких сомнений в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) и во второй раз победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Британец надеется получить реванш с украинцем, одако ему еще необходимо пройти новозеландца Джозефа Паркера (35-3, 23 КО) в бою 22 февраля.

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В интервью порталу secondsout.com Чжилей высоко оценил прогресс Дюбуа с момента поражения Усику в первом поединке, который состоялся в августа-2023. Однако, по словам китайского гиганта, у более менее опытного лондонца просто нет шансов реваншироваться против украинского суперчемпиона.

"Добился прогресса": китайский боксер-гигант дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа
"Добился прогресса": китайский боксер-гигант дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

"Я думаю, что последние год или два были очень плодотворными для Дюбуа. Он добился большого прогресса, но я не думаю, что он сможет драться с Усиком очень эффективно. Реванш пройдет так же, как и первый бой", – сказал временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

"Добился прогресса": китайский боксер-гигант дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Напомним, что Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. После реванша украинца с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) боксер из Лондона выскочил в ринг и потребовал от Александра реванша.

"Добился прогресса": китайский боксер-гигант дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа
"Добился прогресса": китайский боксер-гигант дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз поединка украинца.

"Добился прогресса": китайский боксер-гигант дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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