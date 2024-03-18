'Днепр' выиграл сезонную серию Суперлиги Favbet у 'Старого Луцка'

В другом матче предпоследнего игрового дня регулярного сезона Суперлиги Favbet сыграли "Старый Луцк" и "Днепр". Команды недавно встречались в полуфинале Кубка Украины, где, как и в сезонной серии регулярного чемпионата (76:39, 90:62), победил "Днепр". Обе команды уже забронировали перед плей-оф соответственно седьмое и первое места. Сегодня же снова сильнее был лидер первенства, который со счетом 97:69 одержал четвертую победу над луцким клубом в сезонной серии.

"Старый Луцк" живее начал поединок. Команда по большей части вела в счете в стартовой четверти (несколько раз ее отрыв достигал 5 очков), отлично атакуя корзину лидера первенства с периметра (60 процентов попаданий против 14 у днепрян). Подопечные Дмитрия Чайковского также значительно лучше двигали мяч (7 результативных передач против 4), однако выиграли десятиминутный отрезок только с минимальным преимуществом – 19:18.

Лишь на 14-й минуте "Днепр" впервые в этом поединке вышел вперед – 26:25. Более половины наследия днепрян за полторы четверти набрала скамья запасных – 15 пунктов. Подопечные Владимира Коваля перед большим перерывом сумели развить свое преимущество, превзойдя номинальных хозяев паркета в точности двухочковых бросков, количества подборов, совершив также меньше потерь. В один из моментов второй четверти "Днепр" вел даже 9 очков и на отдых ушел в статусе лидера.

В дебюте третьего десятиминутного отрезка впервые в матче гандикап подопечных Владимира Коваля достиг отметки "10+". Днепряне доминировали, прежде всего, благодаря результативности Владимира Конева и Максима Закурдаева (25 очков совместными усилиями из 28 командных в 3-й четверти).

В заключительном десятиминутном отрезке "Днепр" на классе не только сохранил свое преимущество, но и значительно увеличил его, одержав свою 25 победу в чемпионате.

В составе победителей 29 очков набрал Владимир Конев, 23 – Максим Закурдаев. Одного очка до дабл-дабла не хватило капитану "Днепра" Станиславу Тимофеенко ( 9 очков + 10 подборов ). Самым результативным игроком "Старого Луцка" стал Владимир Коцько – 16 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ДС "Венето"

"Старый Луцк" – "Днепр" – 69:97 (19:18, 19:26, 22:28, 9:25)

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