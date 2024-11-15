'Днепр' выиграл 6 матчей из 6 в Суперлиге Favbet

БК "Днепр" одолел сопротивление "Запорожье" и отпраздновал победу в перенесенном матче Суперлиги Favbet на домашней арене КСК "Шинник". Игра завершилась со счетом 73:61 в пользу днепрян. Чемпион и обладатель Кубка Украины выиграл шестой подряд поединок текущего сезона сильнейшей лиги Украины.

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"Запорожье" начало встречу с трех трехочковых попаданий, дебютная четверть прошла в равной борьбе, но хозяева с минимальным преимуществом в счете (16:15) ушли на первый перерыв. Однако подопечные тренера Валерия Плеханова снова благодаря метким трехочковым на старте второго периода вышли вперед и лидировали в счете всю четверть. Благодаря базер-битеру Абулрахмана Баха гости сумели удержать преимущество и отправились на большой перерыв с преимуществом +3.

В нерезультативной третьей четверти "Днепр", реализуя исключительно штрафные броски, ближе к завершению периода вышел в лидеры игры благодаря рывку 8:2. Подопечные наставника Владимира Коваля продолжили этот почин и убедительно выиграли четверть – 17:6. В заключительном отрезке игры преимущество днепрян доходило до 13 очков, они уверенно довели матч до победы.

Хозяева закономерно выиграли, потому что лучше атаковали кольцо (40%-38%), собрали больше подборов (47:31), отдали гораздо больше передач (28:10).

Самым эффективным игроком в составе победителей стал форвард Владимир Конев, сделавший редкий дабл-дабл – 4 очка + 13 подборов + 10 передач (РЭ 25). Капитан Станислав Тимофеенко и молодой центровой Даниил Сипало набрали по 17 очков. У запорожцев упомянутый американский легионер Бах выдал самый результативный матч своей недолгой карьеры в Украине – получил 36 очков.

Напомним, также 15 ноября в Ровно "Старый Луцк" вырвал победу над "Прикарпатье-Говерлой", а "Киев-Баскет" убедительно выиграл у БК "Ривне", одержав реванш за поражение в столице.

В субботу, 16 ноября, игровую неделю Суперлиги завершат два матча: "Старый Луцк" сыграет против "Киев-Баскета", а "Прикарпатье-Говерла" встретится с "Ровно-ОШВСМ".

Суперлига. Регулярный чемпионат

15 ноября. КСК "Шинник", Днепр

"Днепр" – "Запорожье" – 73:61 (16:15, 17:21, 17:6, 23:19)

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