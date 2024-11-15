'Старый Луцк' вырвал эпическую победу в матче Суперлиги Favbet

"Прикарпатье-Говерла" была близка к первой победе в сезоне, но проиграла "Старому Луцку" 73:75 на старте баблу Суперлиги Favbet в Ривне.

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"Старый Луцк" фактически весь матч был в роли догоняющего – благодаря рывку в концовке первой четверти и удачной второй четверти говерляне совершили первый рывок в матче до +12, но "Старый Луцк" к концу второй четверти почти сравнял счет.

В начале третьей четверти команда Евгения Мурзина снова совершила рывок к +10 и снова "Старый Луцк" нашел в себе силы отыграться и даже выйти вперед на несколько секунд.

Перед последней четвертью "Прикарпатье-Говерла" вела 5 очков и почти всю десятиминутку держалась впереди на одну-две атаки. Но за последние 3 минуты команда из Ивано-Франковска не набрала ни одного очка, а у "Старого Луцка" герой этого матча Маркиз Джексон после двух проходов набрал 4 очка и принес своей команде победу.

"Прикарпатье-Говерла" имела 24 секунды на полноценную последнюю атаку, но Роман Морозов из-под корзины не отправил мяч в кольцо.

"Прикарпатье-Говерла" выиграла подборы 44-37, лучше атаковала из-за дуги (10 трехочковых против 5), но не сдержала Маркиза Джексона, набравшего рекордные для себя в Суперлиге 28 очков. Да и вообще "Старый Луцк" из трехсекундной зоны набрал 42 очка, пропустив всего 20.

16 ноября "Старый Луцк" сыграет против "Киев-Баскета", а "Прикарпатье-Говерла" встретится с "Ривне-ОШВСМ".

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Ривне, ДЮСШ-4

"Старый Луцк" – "Прикарпатье-Говерла" – 75:73 (12:20, 27:24, 21:21, 15:8)

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