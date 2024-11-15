Впервые за два сезона: 'Киев-Баскет' одержал важную победу в Суперлиге Favbet

"Киев-Баскет" одержал победу в центральном матче игровой недели Суперлиги Favbet, одержав в Ривне местный клуб со счетом 62:47.

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Киевляне завладели преимуществом на старте игры, добыв лидерство в конце первой четверти. С этого момента команда Дмитрия Забирченко лидерство сопернику не отдавала и только развивала преимущество, которое в этом матче достигало максимальных 27 очков.

Киевляне продемонстрировали отличную защиту, пропустив всего 23 очка до большого перерыва и 47 очков за весь матч. "Ривне" реализовал лишь 26% бросков с игры, допустил 18 потерь и проиграл борьбу на щитах, где доминировал центровой киевлян Максим Сандул. В активе самого эффективного игрока матча 18 подборов (6 в нападении), а также 4 очка и 2 передачи (РЭ 21). Столичный клуб выиграл противостояние в трехсекундной (38:24 по набранным очкам).

"Ривне" впервые за два сезона проиграло "Киев-Баскету", оставшись на третьем месте в турнирной таблице с 6 победами в 9 матчах. Киевляне закрепились на втором месте, оформив свою седьмую победу в 8-й игре чемпионата.

В субботу, 16 ноября, "Киев-Баскет" в 13:00 сыграет против "Старого Луцка", а "Ривне" в 16:00 будет противостоять "Прикарпатью-Говерли".

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"Ривне" – "Киев-Баскет" – 47:62 (9:15, 14:22, 8:12, 16:13)

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