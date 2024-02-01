'Днепр' третий раз в сезоне обыграл 'Запорожье' в Суперлиге Favbet

В четверг, 1 февраля, состоялись очередные матчи в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. В Днепре местный одноименный клуб продолжил победную серию, обыграв на своей площадке "Запорожье" 80:71.

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В начале казалось, что Днепр оформит легкую победу, когда днепряне уже в конце первой четверти оформили двусмысленное преимущество, а в середине второй четверти довели свое преимущество до 15 очков.

Но со счета 34:19 вторую половину четверти Запорожья выиграл 17:8 и начал третью четверть 8:2, поэтому к середине третьей четверти счет был уже 44:44. С этого момента команды три минуты не могли поразить мяч в корзину и в общей сложности на двоих набрали 21 очко за четверть, но на последний перерыв Днепр пошел все же выигрывая +3.

В концовке борьбы не получилось – Днепр к середине четверти увеличил отрыв до 12 очков. Запорожье благодаря дальним Кабановам и очкам из краски Никитина держался в игре, но приблизиться не сумел.

У Днепра лучшим стал Макс Закурдаев, набравший 21 очко, попав 6 из 9 дальних бросков. В Запорожье столько же набрал Максим Никитин.

Днепр выиграл 19-й матч в сезоне, а Запорожье проиграл оба матча баблу, опустившись на третью строчку и подпустив к себе Черкаськи Мавпы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр — Запорожье 80:71 (20:10, 22:26, 9:12, 29:23)

Днепр: Сорочан 14, Сипало 2, Тимофеенко 12+6 подборов, Закурдаев 21+5 подборов, Горобченко 11+5 подборов + 7 передач – старт; Колдомасов 8, Тарасенко 6, Дубоненко 4, Ольховецкий 2

Запорожье: Быков 9 – 7 потерь, Сизов 12+9 подборов + 5 передач – 5 потерь, Буц 3+10 подборов, Величко 0, Морозов 6+5 подборов – старт; Никитин 21+8 подборов, Кабанов 17, Холод 2, Дмитренко 1.