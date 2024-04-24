Определился победитель чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet

Баскетбольный клуб "Днепр" одержал вторую победу во втором матче финальной серии чемпионата страны в Суперлиге Favbet, выиграв ее со счетом 2:0. На домашней площадке подопечные Владимира Коваля обыграли БК "Ривне" со счетом 71:50 и стали чемпионами Украины.

Команды провели очень нерезультативную первую половину, по итогу которой Днепр получил 7 очков преимущества. Но уже после большого перерыва гости существенно прибавили на обеих половинах площадки. Днепр полностью контролировал темп игры, улучшил бросковые показатели и выиграл противостояние под щитами.

Гости реализовали 40% трехочковых (10/25), набрала больше соперника очков в быстром нападении и очков второго шанса. Полное доминирование во второй половине позволило Днепру праздновать победу в заключительном матче сезона 2023/24.

Самыми результативными у Днепра стали Роман Бондарчук и Владимир Конев, набравшие по 15 очков, 10 очков и 13 подборов в активе у Максима Закурдаева. В Ровно 14 очков со скамейки запасных набрал Артем Водолазский, реализовавший 3 из 6 трехочковых.

Для Днепра это стало вторым чемпионством в истории. Впервые они завоевали "золото" в сезоне 2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Суперлига. Чемпионская серия, матч №2

Ровно, ДЮСШ-4

Ровно-ОШВСМ – Днепр 50:71 (11:12, 8:14, 19:25, 12:20)

Ровно: Джойнер 11 + 7 подборов + 4 передачи - 5 потери, Мочалов 5, Смит 2, Соловьев 2, Гаскинс 0 - старт, Водолазский 14, Тимощук 8, Чиж 3, Герасимчук 3, Шепелев 2 + 5 подборов, Кравченко 0, Понос 0

Днепр: Бондарчук 15, Конев 15 + 4 передачи - 4 потери, Закурдаев 10 + 13 подборов, Тимофеенко 7 + 11 подборов + 3 перехвата - 4 потери, Горобченко 0 - старт, Колдомасов 9, Дубоненко 6 + 5 подборов, Сипало 6 3, Тарасенко 0, Вред 0, Ольховецкий 0

Напомним, что Днепр одержал победу в первом матче финальной серии Суперлиги Favbet, победив на домашней площадке БК Ровно (73:65).

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