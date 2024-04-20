'Днепр' добыл победу в первом матче финала Суперлиги Favbet

Баскетбольный клуб "Днепр" одержал победу в первом матче финальной серии чемпионата страны в Суперлиге Favbet. На домашней площадке подопечные Владимира Коваля выиграли со счетом 71:65.

Днепр выиграл первую половину за счет рывка во второй четверти (19:9), но ровенчанам удалось стабилизировать игру и выиграть отрезок после большого перерыва.

Команда Михаила Переверзия смогла затянуть соперника в напряженный клатч, где все же днепряне оказались сильнее. У Ровно было преимущество в быстром баскетболе, набрав 22 очка в фаст-брейках, в то время как Днепр выиграл противостояние в трехсекундной и получил больше поддержки от игроков запасных лавы.

Лучшим игроком матча стал форвард Днепра Владимир Конев, в активе которого 23 очка, 9 подборов, 3 передачи и 2 перехвата (РЭ 29). В частности, Владимир стал автором одного из ключевых попаданий в конце игры. В Ровно лучшим стал Алексей Соловьев, набравший 16 очков, реализовав 3 из 7 трехочковых.

Днепр выиграл первый матч серии, вторую игру финала команды сыграют в Киеве 24 апреля.

Суперлига. Финал. Первый матч

20 апреля. Днепр, СК Шинник

Днепр — Ровно 71:65 (20:19, 19:8,19:21, 15:16)

Днепр: Конев 23 + 9 подборов + 3 передач + 2 перехвата, Тимофеенко 16 + 7 передач + 6 подборов - 4 потери, Закурдаев 5, Тарасенко 0, Колдомасов 0 - старт, Дубоненко 13 + 5 подборов - 5 потерь, Сорочан 7, Бондарь 6+5 подборов+2 передачи, Горобченко 2, Сипало 1

Ровно: Соловьев 16+4 подбора, Джойнер 13+6 передач+5 подборов, Смит 8+6 подборов, Мочалов 6, Водолазский 3 — старт, Шепелев 12, Тимощук 5+4 подбора – 3 потери, Гаскинс 2+6 подборов, 0