'Днепр' потерпел поражение в Италии в 4-м туре Кубка Европы ФИБА

Чемпион Украины по баскетболу "Днепр " потерпел гостевое поражение от итальянского Динамо Сассари в матче четвертого тура группового раунда Кубка Европы ФИБА. Игра завершилась со счетом 94:62.

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Встреча началась с рывка итальянцев 13:2, на что баскетболисты Днепра достойно ответили – получили 10 очков подряд. Хозяева площадки "закрыли" первый период новым рывком - 10-2, продолжили наращивать преимущество в счете во время второй четверти и ушли на большой перерыв с разницей в +23.

В третьем периоде команда из Италии продолжила методически увеличивать отрыв от соперника. Подопечные Владимира Коваля сражались на площадке до конца – завершающую четверть проиграли с разницей всего в 1 очко. Динамо было впереди в счете на протяжении всего поединка, с лучшим процентом атаковало кольцо (49.3% против 44.1% у днепрян) и безапелляционно выиграло "щит" (49-26 по подборам).

Сразу три украинца набрали по 11 очков: Владимир Конев, Игорь Дубоненко и Даниил Сипало. Последний в этот день записал в свой актив дабл-дабл, добавив 11 подборов.

Уже в четверг, 24 октября, днепряне снова сыграют против динамовцев. Начало матча – в 21:30 по Киеву. Трансляция будет доступна на сайте ФБУ.

Напомним, в прошлом туре БК Днепр одержал свою первую победу в основном раунде турнира, одержав в Лиссабоне Спортинг. В первых двух играх группового этапа украинская команда уступила польскому Анвилу и упомянутому португальскому клубу. Днепряне из-за войны в Украине вынуждены все матчи еврокубка провести на выезде в течение октября.

Кубок Европы ФИБА. Группа D, 4-й тур

22 октября. Palaserradimigni, Сассари

Динамо (Сассари, Италия) — Днепр (Украина) 94:62 (28:17, 25:13, 25:17, 16:15)