'Днепр' одержал трудную победу в домашней игре против 'Прикарпатья-Говерлы' в Суперлиге Favbet

Днепр одержал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одержав на паркете СК Шинник Прикарпатье-Говерлу - 90:88.

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Гости захватили лидерство в середине второй четверти и удерживали преимущество счета почти до конца игры – лидерство Говерлы на старте четвертой четверти достигало 10 очков. Но в решающий момент Днепр смог спасти игру: Владимир Конев забил спасательный трехочковый, сравняв счет, а затем реализовал два штрафных, установив окончательный счет матча в пользу своей команды.

Команда Евгения Мурзина дала достойное сражение действующему чемпиону и лидеру Суперлиги. Оба соперника показали хорошие бросочные показатели — 14/33 трехочковых у Говерлы (42%) и 12/27 трехочковых у Днепра (44%). Ключевым преимуществом Днепра в этой игре стало преимущество на подборах — 42-28, которое трансформировалось в плюсовый показатель по очкам набранным в краске (36-20).

Лучшим игроком матча стал капитан днепрян Станислав Тимофеенко, у которого 20 очков, 8 подборов, 5 передач и 3 перехвата (РЭ 32 в активе). У гостей стоит отметить Лейтерренса Рида (25 очков) и Илью Кабацюру с Романом Морозовым, которые набрали по 22 балла.

Говерла завершит регулярный чемпионат 27 марта матчем против Запорожья, а Днепр сыграет против Киев-Баскета.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр - Прикарпатье-Говерла 90:88 (22:18, 15:25, 25:21, 28:24)

Днепр: Тимофеенко 20 + 8 подборов + 5 передач + 3 перехвата, Конев 13 + 4 передачи, Горобченко 12, Закурдаев 11 + 5 передач, Сипало 6 + 5 подборов - старт, Сорочан 11, Дубоненко 10, Бондарчук 4, Загреба 0

Говерла: Кабацюра 22+7 подборов – 4 потери, Морозов 22, Дроздов 9, Марков 5, Кузнецов 0+15 передач — старт, Род 25+4 передачи, Чугунов 3, Иванов 2, Стародуб 0, Бречка 0, Виталий Лемишко 0