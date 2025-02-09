'Днепр' одержал непростую победу над 'Киев-Баскетом' в Суперлиге Favbet

Лидер чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet Днепр продолжил победную серию, сумев в столице при заполненных трибунах победить Киев-Баскет. Счет матча – 76:73.

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Днепряне со старта захватили инициативу, еще к середине первой четверти оформили двусмысленное преимущество и выиграли десятиминутку 26:12. На старте второй десятиминутки Днепр повел +16, и на тот момент казалось, что проблем у чемпиона не будет. Но дальше киевляне, игравшие без Павла Буренко, начали перехватывать инициативу и стремительно все менять на площадке.

Если в первой четверти Днепр набрал 26 очков, то за второй и третий вместе 25. Киев-Баскет за 7 последних минут второй четверти и 7 минут третьей набрал 35 очков и сделал счет с 17:32 до 52:45 в свою пользу. Днепру только тогда удалось остановить киевлян, но последняя четверть получилась ровной и нервной.

На концовку команды входили при минимальном преимуществе Киев-Баскета, но опыт, класс и габариты игроков Днепра все же предпочли лидера первенства. В последней атаке после одного реализуемого штрафного Сушкиным при -4, после промаха со второго штрафного киевлянам удалось подобрать мяч, Сандул отдал на Зайцева, который свободным трехочковым мог переводить игру в овертайм, но не попал.

При этом Зайцев провел самый результативный матч в Суперлиге, набрав 21 очка, Сандул к 12 очкам добавил 8 подборов, а у Сушкина 15 очков. У Днепра сразу пятеро игроков набрали 10+ очков, а самыми результативными стали Максим Закурдаев и Станислав Тимофеенко с 16 и 15 очками соответственно.

Днепр выиграл 18-й матч в сезоне, оставаясь без поражений, и третий матч у Киев-Баскета, тогда как киевляне потерпели 6-е поражение в 22 играх, но уверенно удерживают второе место.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето-Спорт

Киев-Баскет - Днепр 73:76 (12:26, 20:12, 20:13, 21:25)