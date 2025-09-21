Сборная Украины по фигурному катанию потерпела исторический провал в отборе на Олимпиаду-2026

На лицензионном турнире в Пекине украинская пара фигуристов Мария Пинчук и Никита Погорелов заняла лишь 12-е место и не смогла завоевать путевку на Олимпийские игры-2026. Впервые в истории Украина не будет представлена в танцах на льду.

Видео дня

В ритмическом танце наш дуэт замкнул десятку лучших, получив 62,11 балла и отстав более чем на семь баллов от проходной позиции. В произвольной программе украинцы показали результат 91,70 и вновь оказались 12-ми. Общая сумма составила 153,81 балла, что не позволило подняться выше в итоговом протоколе.

Олимпийские лицензии получили пары из Литвы, Австралии, Испании и Китая. Для Украины этот результат стал антирекордом: на предыдущих Играх национальная команда всегда была представлена минимум в одной дуэтной паре, а до 2010 года — сразу двумя.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный союз конькобежцев (ISU), опубликовал видео с выступлением российского фигуриста Петра Гуменника под украинскую песню "Плакала" группы KAZKA.

Ролик с отбора на Олимпиаду-2026 в Пекине, где российский фигурист танцует под украинскую музыку вызвало бурную реакцию у российских фанатов, подорвав "пятые точки" местных патриотов.

Позже ISU принес извинения за свою ошибку в соцсетях.

