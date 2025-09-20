ISU поглумился над Россией, выложив украинскую песню для российского чемпиона. Видео

В Пекине проходит турнир Skate to Milano, где разыгрываются последние олимпийские квоты в фигурном катании. В мужском одиночном катании успешно выступил российский спортсмен Петр Гуменник, который исполнил четверные прыжки, чистый тройной аксель и все элементы на высоком уровне.

Видео дня

Судьи оценили его прокат в 93,80 балла — этого хватило для лидерства после короткой программы.

После выступления Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в соцсетях фрагмент программы Гуменника. Но вместо оригинального саундтрека из фильма "Парфюмер", под который катался спортсмен, ролик смонтировали под украинскую композицию группы KAZKA — "Плакала".

Позже публикация была удалена, однако пользователи успели сохранить видео.

Напомним, что 10 сентября ISU объявил, что на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026 полностью запрещено использование любых флагов России и Беларуси — как нынешних, так и исторических. Ограничение действует во всех зонах, которые находятся под контролем организаторов: от основной арены до тренировочных площадок.

Соревнования пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года. Российские фигуристы смогут выступать только под нейтральным статусом AIN (Individual Neutral Athletes). В заявку вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник, а запасными значатся Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи.

