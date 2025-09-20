'Это перебор!' 'Непостижимый' украинский поступок с российским чемпионом по фигурному катанию 'взорвал' пятую точку российских патриотов

На турнире Skate to Milano в Пекине, где разыгрываются последние олимпийские квоты на Олимпиаду-2026, российский фигурист Пётр Гуменник уверенно лидирует после короткой программы, набрав 93,80 балла. Он исполнил четверной флип с тройным тулупом, четверной сальхов и тройной аксель, а все непрыжковые элементы были выполнены на высоком уровне.

Видео дня

Однако внимание вызвал не спортивный результат, а неожиданный ход Международного союза конькобежцев (ISU). В соцсетях организации опубликовали фрагмент выступления Гуменника, наложив на него украинскую песню группы KAZKA — "Плакала", хотя на самом деле спортсмен катался под саундтрек к фильму "Парфюмер". Видео быстро удалили, но записи уже успели разойтись по сети.

Российские болельщики бурно отреагировали на происходящее, оставив сотни яростных комментариев.

То, что у ISU крыша поехала давно ясно, но это уже перебор", "Просто уму непостижимо, взрослые люди", "Ну это уже перебор, как мне кажется", "Зачем? Что за бред. Пусть ответят!" — в один голос выражали возмущение пользователи.

Многие называли случившееся "детским садом" и "чокнутой провокацией", подчеркивая, что вмешательство украинской музыки в нейтральный спортивный контент выглядело абсолютно непонятно для российских фанатов.

