'Сожалеем о возможных оскорблениях'. Перед Россией извинились за украинскую музыку в отборе на Олимпиаду-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) принес извинения за ошибку в соцсетях, где опубликовал видео с выступлением российского фигуриста Петра Гуменника под украинскую песню "Плакала" группы KAZKA. Пост быстро удалили, а позже разместили корректное видео с музыкой из фильма "Парфюмер. История одного убийцы", под которую Гуменник действительно выступал.

В пресс‑службе ISU отметили, что сожалеют о случившемся и пересматривают внутренние процедуры, чтобы избежать подобных ошибок.

"ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвященном выступлению фигуриста Петра Гуменника. Публикация была удалена, и мы сожалеем о любых возможных оскорблениях", — сообщили "Матч ТВ" в пресс‑службе ISU.

Сам Гуменник выиграл короткую программу, набрав 93,80 балла и обновив личный рекорд на международной арене. Вторым стал мексиканец Донован Каррильо (84,97), третьим — француз Франсуа Пито (81,24). Произвольная программа одиночников пройдет в воскресенье.

Также в квалификации на Олимпиаду‑2026 участвует россиянка Аделия Петросян, выступающая в нейтральном статусе. Для выхода на Игры фигуристам нужно попасть в пятерку сильнейших.

Как сообщал OBOZ.UA, видео с украинской музыкой во время выступления Гуменника вызвало бурную реакцию у российских фанатов, подорвав "пятые точки" местных патриотов.

