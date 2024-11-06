'Динамо' забило три гола и вышло во второй раунд Юношеской лиги УЕФА

"Динамо" U19 победила словенский "Марибор" 3:1 в ответном матче второго раунда Юношеской Лиги УЕФА. В первой встрече, проходившей в Польше, команды сыграли вничью 1:1, и 6 ноября киевляне показали себя с атакующей стороны, нанеся более 30 ударов по воротам.

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В ответной игре динамовцы с первых минут также захватили инициативу, выстраивая атаки с фланговыми подачами. Однако защитники "Марибора" грамотно нейтрализовали попытки соперников, а удары издалека, включая эффектные попытки пяткой от Саленко, не достигали цели.

Первый тайм проходил под контролем "Динамо", хотя словенцы улучшили игру в обороне по сравнению с первой встречей и в редких случаях пытались атаковать. На 27-й минуте словенский игрок Корен пробил по воротам, но вратарь киевлян Суркис спас команду. "Динамо" продолжало давить, и на последних минутах первого тайма наконец добилось успеха: Коробов подал с правого фланга, а Редушко замкнул дальнюю штангу, открыв счет – 1:0.

Во втором тайме "Динамо" быстро увеличило свое преимущество. Сразу после возобновления игры Редушко прорвался по левому флангу и отдал точный пас Пономаренко, который без труда отправил мяч в ворота, сделав счет 2:0. Спустя несколько минут Пономаренко оформил дубль, замкнув прострел Кремчанина с правого фланга, и довел счет до 3:0.

Словенцы в основном играли в обороне и редко переходили центр поля, однако, несмотря на постоянное давление, смогли провести один успешный выпад. В середине второго тайма Корен получил мяч в центре и пробил точно в угол, сократив отставание до 3:1.

До конца игры динамовцы контролировали мяч и не позволяли "Марибору" создать серьезных угроз. Финальный счет вывел "Динамо" в следующий раунд Юношеской Лиги УЕФА, где они встретятся с победителем пары "ЮК Дублин" (Ирландия) и "2 Коррику" (Косово).

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