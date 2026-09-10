"Динамо" сыграло с "Нивой" в 1/16 финала Кубка Украины. Результат матча и видео

Киевское "Динамо" с трудом прошло в 1/8 финала Кубка Украины, обыграв винницкую "Ниву". Судьбу встречи решил единственный мяч, забитый после стандарта во втором тайме.

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Поединок 10 сентября в Виннице на стадионе учебно-тренировочной базы "Нива". Команда Игоря Костюка, которая является действующим обладателем трофея, вышла на игру в заметно обновленном составе.

При этом хозяева были близки к тому, чтобы открыть счет еще до перерыва. На 23-й минуте после удара Александра Мельника мяч попал в перекладину ворот киевлян. В ответ "Динамо" создало опасный момент на 31-й минуте, однако голкипер винничан Иван Пономаренко справился с эффектным ударом Назара Волошина через себя.

Решающим стал эпизод на 50-й минуте. После подачи с углового защитник киевлян Алиу Тиаре выиграл борьбу в штрафной площади и точным ударом головой отправил мяч в сетку.

В дальнейшем гости удержали минимальное преимущество. По ходу второго тайма тренерский штаб киевского клуба провел несколько замен, выпустив на поле Владимира Бражко, Владислава Супрягу, Александра Сыча и Самбу Ба.

Точный соперник и расписание следующего матча "Динамо" в 1/8 финала определятся позже, так как стадия 1/16 финала окончательно завершится только 16–17 сентября. После этого Украинская ассоциация футбола проведет жеребьевку.

Сами матчи 1/8 финала запланированы на 27–29 октября 2026 года.

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