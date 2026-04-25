'Динамо' отказалось продавать 'нового Блохина' за 20 млн евро в титулованные европейские клубы

Киевское "Динамо" отказалось продавать нападающего сборной Украины Матвея Пономаренко, которого уже успели окрестить "новым Блохиным" после голевой феерии в УПЛ. Форвард родился в Мироновке Киевской области и в январе отметил 20-летие.

Видео дня

По данным As.com, киевский клуб отклонил предложения на сумму около 20 миллионов евро, несмотря на интерес со стороны команд из Испании, Германии, Франции и Англии. В частности, внимание к игроку проявляют "Боруссия" и "РБ Лейпциг".

Пономаренко в марте стал первым футболистом в истории "Динамо", который забивал в семи матчах подряд в чемпионате Украины. Серия была зафиксирована в игре против "Александрии". В следующем туре против "Карпат" его гол был отменен, а с учетом мяча в ворота "Зари" показатель мог достичь девяти голов подряд.

Всего в текущем сезоне нападающий провел 12 матчей в лиге, забил 10 голов, проведя на поле чуть более 800 минут. Общая статистика за первую команду составляет 12 голов за 1000 минут.

Также сообщается, что в дебютном матче за национальную сборную Украины в плей-офф против Швеции игрок отличился уже через 13 минут после выхода на замену.

На уровне U-19 Пономаренко забил 50 голов и является лучшим бомбардиром в истории турниров этой возрастной категории.

Согласно данным Transfermarkt, в марте 2026 года игрок показал самый значительный рост стоимости в УПЛ — его оценка выросла с 1 млн до 6 млн евро. На данный момент выступает под игровым номером 99.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля Пономаренко женился на своей возлюбленной Ангелине. О торжественном событии молодой футболист написал у себя в Instagram, опубликовав фотографии и видео с церемонии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!