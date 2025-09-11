'Динамо' не захотело принимать в команду выгнанного вратаря сборной Украины: СМИ раскрыли детали

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан, которого неожиданно отправили в аренду в "Полесье" из саудовского "Аль-Шабаба", предлагал свои услуги киевскому "Динамо". Однако руководство клуба отказалось от варианта с его возвращением, сообщает Youtube-канал ТаТоТаке.

По данным источника, решение о временном переходе Бущана принял лично владелец "Аль-Шабаба", а тренер команды Иманоль Альгуасиль узнал о нём едва ли не постфактум. Сам футболист также не ожидал подобного поворота и был застигнут врасплох, ведь европейское трансферное окно уже закрылось.

После этого представители Бущана сразу обратились к "Динамо". В клубе провели консультации с тренером вратарей Михаилом Михайловым, и хотя спортивных возражений почти не было, главным аргументом против стало возможное негативное влияние на молодого голкипера Руслана Нещерета.

В итоге от варианта с киевлянами отказались, и быстрее всех сориентировались житомиряне, куда 31-летний одессит и отправился в аренду.

Бущан провел в Саудовской Аравии полгода, за которые сыграл 13 матчей и пропустил 28 голов. Последний раз он выходил на поле 29 августа, когда "Аль-Шабаб" уступил "Аль-Халиджу" со счетом 1:4. Всего за саудовский клуб одессит провел 13 встреч.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае этого года в чемпионате Саудовской Аравии в поединке против "Аль-Фатеха" Бущан пропустил два мяча уже к четвёртой минуте встречи. Полный матч для украинца тоже не стал утешительным — "Аль-Шабаб" уступил со счётом 1:3.

Георгий 29 января подписал контракт с "Аль-Шабабом" на два с половиной года, перейдя из киевского "Динамо", за которое он выступал на протяжении всей своей профессиональной карьеры в Украине. Вратарь зарабатывал в новом клубе около 1,53 миллиона евро.

