"Делается намеренно": чемпионка ОИ из РФ заявила о новом заговоре против России из-за допинга

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
573
'Делается намеренно': чемпионка ОИ из РФ заявила о новом заговоре против России из-за допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало новое расследование в отношении России, чтобы не допускать спортсменов из страны-агрессорки к международным турниром. Представителей РФ продолжают подвергать санкциям за события, которые были на Олимпийских играх в Сочи-2014, что не имеет никакого смысла.

Такое нелепое мнение в патриотичном припадке выразил чемпионка ОИ Светлана Журова в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Таким образом она отреагировала на то, что WADA открыло дело против генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой.

"Делается намеренно": чемпионка ОИ из РФ заявила о новом заговоре против России из-за допинга
WADA

"Абсолютно точно, что это делается намеренно. Подобное считывается легко. С 2014 года они мурыжили российских спортсменов, что они не могут участвовать в международных соревнованиях, пока РУСАДА не исправит все нарушения. Сейчас им нужно продолжить эти нападки. Сколько лет прошло, уже выросло новое поколение спортсменов. Те, кто выступали в Сочи, уже в большинстве своем завершили карьеры. Остались единицы", – Журова.

"Делается намеренно": чемпионка ОИ из РФ заявила о новом заговоре против России из-за допинга
"Делается намеренно": чемпионка ОИ из РФ заявила о новом заговоре против России из-за допинга

Ранее была вскрыта государственную систему допинга в России, которую контролировала в том числе ФСБ. По итогам расследования, россияне лишились трех золотых и 11 наград в целом, а также первенства в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2014.

