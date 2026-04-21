Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало новое расследование в отношении России, чтобы не допускать спортсменов из страны-агрессорки к международным турниром. Представителей РФ продолжают подвергать санкциям за события, которые были на Олимпийских играх в Сочи-2014, что не имеет никакого смысла.

Такое нелепое мнение в патриотичном припадке выразил чемпионка ОИ Светлана Журова в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Таким образом она отреагировала на то, что WADA открыло дело против генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой.

"Абсолютно точно, что это делается намеренно. Подобное считывается легко. С 2014 года они мурыжили российских спортсменов, что они не могут участвовать в международных соревнованиях, пока РУСАДА не исправит все нарушения. Сейчас им нужно продолжить эти нападки. Сколько лет прошло, уже выросло новое поколение спортсменов. Те, кто выступали в Сочи, уже в большинстве своем завершили карьеры. Остались единицы", – Журова.

Ранее была вскрыта государственную систему допинга в России, которую контролировала в том числе ФСБ. По итогам расследования, россияне лишились трех золотых и 11 наград в целом, а также первенства в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2014.

.